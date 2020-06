Meksiko ylitti 10 000 koronakuoleman rajan

Meksikossa on vahvistettu yli 93 000 koronatartuntaa. Todellisuudessa niitä lienee paljon enemmän, sillä testaaminen on Meksikossa paljon vähäisempää kuin Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa.

Aiemmin 10 000 koronakuoleman rajan ovat ylittäneet Yhdysvallat, Britannia, Italia, Brasilia, Ranska ja Espanja.

Miljoonaa asukasta kohden Meksikossa on kirjattu 79 koronakuolemaa, kun Suomessa vastaava luku on 57.