Brad Pitt ja Nick Cave yllättivät Tampereella – maailmantähdet esittelevät taidettaan Sara Hildénin taidemuseossa

Houseago on noussut maailmanmaineeseen veistoksillaan, joita hän on luonut kipsistä, harjateräksestä, pronssista ja puusta. Tampereelle Houseago tuo myös uusia maalauksia sekä punapuu- ja kipsiveistoksia.

Ilman kiveen hakattuja rooleja

Yhteistyönä syntynyt veistos on kunnianosoitus taiteilijuudelle, joka kaihtaa kiveen hakattuja rooleja, ja tästä lähtökohdasta syntyi myös ajatus kutsua näyttelyyn Houseagon läheiset taiteilijaystävät Brad Pitt ja Nick Cave. Kumpikin on tullut yleisölle tunnetuksi elokuvan ja musiikin saralla, mutta nyt he tuovat ensimmäistä kertaa esille myös kuvataidettaan.

Nick Caven teossarja The Devil – A Life koostuu lasitetuista keramiikkahahmoista, ja kuvaa paholaisen elämää. Brad Pittin veistoksia on näyttelyssä ensimmäistä kertaa esillä julkisesti, ja valikoima koostuu kipsi- ja silikoniveistoksia, joiden teemoihin liittyy ammuskelukohtauksia ja aseita.

Esillä on myös Pittin ensimmäinen veistos nimeltään House A Go Go (2017), joka on 46 senttimetriä korkea talorakennelma.