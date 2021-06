Harvinainen näyttely Helsingissä – laulaja-lauluntekijä Bob Dylan, 80, seesteisenä kuvataiteilijana

Runoilija ja rehevät muusat

Dylan siis ensin piirsi teokset ja vuosien jälkeen ne suurennettiin. Dylan tarttui väripensseliin ja tuloksena on värimaailmaansa myöten seesteistä taidetta.

Näyttelyssä on esillä myös muotokuvia, joita hän on maalannut niin mies- kuin naisystävistään. Erityinen sarja on "Runoilija ja hänen muusansa". Avoimia ja reheviä muotokuvia.