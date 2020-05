Bonuskorttifirma Pins kertoi siirtävänsä suomalaisten asiakastiedot Latviaan olemattomalla varoitusajalla – vireille kymmeniä kanteluita

Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että bonuskorttifirma Pins Finland on kertonut asiakkailleen viime tinkaan, että se siirtää näiden asiakastiedot latvialaisyritys Loyalty Servicesin omistukseen. Asia on herättänyt närää, sillä joillekin ilmoitus on tullut niin myöhään, ettei aikaa reagoida tietojen siirtämiseen ole jäänyt.