Mielenosoitukset hallintoa vastaan eivät ota laantuakseen Boliviassa.

Bolivian keskustaoikeistolainen presidentti Rodrigo Paz julisti eilen maahan hätätilan ja määräsi sotilaita hajauttamaan mielenosoituksia, jotka jatkuvat maassa jo toista kuukautta.

Muun muassa alueen alkuperäiskansat, ammattiliitot ja kaakaopavunviljelijät ovat osoittaneet mieltään hallintoa vastaan.

Mielenosoittajat ovat sulkeneet teitä, ja he vaativat muun muassa presidentin väistymistä ja talousuudistusten perumista.

Pazin valinta presidentiksi päätti maan parikymmentä vuotta kestäneen sosialistivallan viime vuonna.

Bolivian presidentti Rodrigo Paz puhui lehdistölle 5. kesäkuuta.AFP / Lehtikuva