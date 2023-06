MTV Uutiset paikalla: Bodominjärven keskeinen todiste suojataan tuholta

MTV Uutiset on paikalla Poliisimuseolla Tampereella tutustumassa teltan konservointiin.

Bodomjärven teltta on KRP:n Rikosmuseon ja siten Poliisimuseon kokoelmien osa. Se on paitsi historiasta kertova museoesine, myös yhä selvittämättömän henkirikoksen esitutkintamateriaalia. Poliisimuseo kertoo, että siksi kaikista telttaan kohdistuvista toimista neuvotellaan tapauksen tutkinnanjohtajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

– Konservoinnin tarkoituksena on turvata se, että teltta ylipäätään säilyy eikä tuhoudu. Teltta on niin huonossa kunnossa, että se vastaa jo miltei arkeologista maalöytöä: se on hauras ja sisältää paljon maa-ainesta, Poliisimuseo kertoo tiedotteessa.