– Vanhan valtauksessa estettiin presidentti Kekkosen pääsyä paikalle. Se on nuoruuden hurmaa, sitä ymmärrän. Ikävää on se, että jos 30-vuotiaana jää vielä saman hurman valtaan, Wahlroos pohti.

Kaipaa verouudistusta

– Ruotsin verojärjestelmä ei ole Ruotsin kokoomuslaisten tekemä, se on Ruotsin demareiden tekemä. He ovat poistaneet esimerkiksi perintöveron ja lahjaveron, ja kaikille on vain yksi valtion veroluokka, 20 prosenttia. Kaikki tämä on tehnyt Ruotsista kilpailukykyisen talouden ja ruotsalaiset kapitalistit muuttavat takaisin Lontoosta maahan ja maksavat kovia veroja, Wahlroos puhui Viiden jälkeen ohjelmassa Joonas Turusen haastattelussa.