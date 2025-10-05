Kryptovaluutta bitcoin nousi uuteen ennätykseen, yli 125 000 dollariin. Aiempi ennätys oli elokuulta, 124 500 dollaria.
Bitcoin nousi sunnuntaina lähes 125 700 dollariin. Aiempi ennatys oli elokuulta, 124 500 dollaria.
Bitcoin on hyötynyt muun muassa siitä, että sijoittajat ovat olleet varovaisia Yhdysvaltain hallinnon sulun vuoksi. Lisäksi amerikkalaisten osakkeiden myönteinen vire on tukenut bitcoinin nousua, kertoo uutistoimisto Bloomberg.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on perheineen näkyvästi mainostanut kryptovaluuttoja. Perhe on mukana useissa kryptobisneksissä, mikä on paisuttanut perheen omaisuutta.
Käsitys kryptovaluutasta on Yhdysvalloissa Trumpin myötävaikutuksella muuttunut myönteisemmäksi. Samalla lainsäädäntöä on kesällä muutettu kryptovaluutalle edulliseksi. Lainsäädäntömuutoksien myötä bitcoinin arvo on ollut nousussa.