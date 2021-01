Biontech lupaa aiempaa enemmän rokotteita tälle vuodelle – tuotantoarvio liki tuplaantui

Yhtiön toimituskapasiteettia lisää uusi lääketehdas, jonka on määrä avautua Saksan Marburgissa ensi kuussa.

Kevytversio ei olisi niin tehokas kuin kahdessa erässä annettava Sputnik V -rokote. Kevytversio olisi rokotetutkimuksesta vastanneen RDIF-rahaston johtajan Kirill Dmitrijevin mukaan noin 85-prosenttisen tehokas, kun Sputnik V:n tehoksi on kerrottu yli 90 prosenttia.

RDIF:n mukaan Sputnik V -rokotus on annettu jo puolelletoista miljoonalle ihmiselle eri puolilla maailmaa. Se ei täsmentänyt, missä kaikkialla rokotetta on käytetty. Venäjä on toimittanut rokotetta ainakin Valko-Venäjälle, Serbiaan ja Argentiinaan.