Bidenin suosio laskussa – vain kolmannes tyytyväisiä presidenttiin

Quinnipiacin yliopiston mittauksessa Bidenin suosio laski hieman edellisestä, marraskuussa julkaistusta mittauksesta. Trendi on ollut Quinnipiacin aiemmissakin vuonna 2021 toteutetuissa mielipidemittauksissa laskusuuntainen.

Luottamus presidentti Bidenin työhön laski myös demokraateiksi tunnustautuvien yhdysvaltalaisten keskuudessa, vaikka 75 prosenttia demokraateista on yhä tyytyväisiä Bideniin. Presidentin suosio on heikkoa riippumattomien äänestäjien keskuudessa, joista ainoastaan neljännes vastasi presidentin suoriutuneen tehtävistään hyvin ja 57 prosenttia koki presidentin suoriutuvan tehtävästään heikosti.

Heikko suoriutuminen avaintehtävistä

Mielipidemittauksessa kysyttiin arviota siitä, kuinka Biden on suoriutunut ensimmäisestä vuodestaan Yhdysvaltain presidenttinä. Siinä missä 39 prosenttia sanoo Bidenin suoriutuneen oletettua heikommin, on puolet amerikkalaisista sitä mieltä, että Biden on suoriutunut presidentin tehtävistä odotetusti. Vain seitsemän prosenttia vastasi Bidenin onnistuneen oletettua paremmin.