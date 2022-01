Viiden päivän eristys ja hommiin: Yhä koronapositiivisia hoitajia kutsuttu töihin Yhdysvalloissa – "Kyseessä on pakkotilanne"

Paikoin osavaltiossa sairaaloissa ja vanhainkodeissa hoitohenkilökunnan määrä on kriittisen alhaisella tasolla, on tehty päätös, että myös koronapositiivisia työntekijöitä voidaan pyytää töihin. Työntekijä, jolla ei ole oireita tai hyvin lievät oireet, voi tulla pyydettäessä töihin viiden päivän eristyksen jälkeen riippumatta siitä, onko hän tehnyt negatiivisen koronatestin tai ei.

Näin on tapahtunut ainakin Eleanor Slaterin sairaalassa sekä vanhainkodissa.

Myös Yhdysvalloissa koronatapausten määrä on kasvanut rajusti omikronmuunnoksen myötä. Tämän vuoden puolella on ollut päiviä, jolloin on todettu yli miljoona uutta tartuntaa.