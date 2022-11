Biden: "rakkaus on rakkautta" – Yhdysvalloissa samaa sukupuolta olevien oikeuden avioliittoon turvaava lakialoite etenee maan senaatissa

Osavaltio joutuisi kielloistaan huolimatta hyväksymään toisaalla solmitut liitot

Politicon mukaan uuden lain puitteissa sama vaatimus koskisi myös keskenään eri ihonväriä olevien parien avioliittoja, joiden on pelätty niin ikään olevan uhattuna korkeimman oikeuden kesäisen päätöksen jälkimainingeissa.

Lykkäys näyttää kantaneen hedelmää

Senaatissa lain käsittelyssä on mennyt pidempi aika. Enemmistöjohtaja demokraattisenaattori Chuck Schumer suostui aiemmin republikaanien toiveisiin, että asiaa käsiteltäisiin vasta marraskuun alussa pidettyjen välivaalien jälkeen.

Politicon mukaan osa demokraateista pelkäsi, että heitä vedätetään. Neuvottelijat arvioivat kuitenkin, että odottaminen auttaisi vahvistamaan lain saamaa tukea ja tarjoamaan senaattoreille mahdollisuuden äänestää ilman, että he joutuisivat miettimään tämän vaikutusta välivaaleihin.

Kyselytutkimusten perusteella merkittävä enemmistö yhdysvaltalaisista tukee tasa-arvoista avioliittoa, mutta aihe on siitä huolimatta kiistelty Yhdysvalloissa. Kaikkiaan 37 republikaanisenaattoria äänesti keskiviikkona lakia vastaan, ja uskonnollinen oikeisto on pitkälti samaa sukupuolta olevien avioliittoja vastaan.

Biden: Rakkaus on rakkautta

– Rakkaus on rakkautta, ja amerikkalaisilla tulisi olla oikeus mennä naimisiin sen kanssa, ketä he rakastavat, Biden sanoi lausunnossa, jossa hän sanoi allekirjoittavansa lain voimaan, kun se on läpäissyt kongressin.