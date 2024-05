"Bic Mac palaa" – kovanaamaiselle NHL-tappelijalle miljoonasopimus

– Big Mac palaa! New Jersey hehkutti perjantaina viestipalvelu X:ssä .

Isokokoisella (195 senttimetriä ja 106 kiloa) MacDermidilla on uran 265 NHL-runkosarjapelistä koottuna 11 maalia ja 20 maalisyöttöä. Jäähyminuutteja on 368. Tällä kaudella hän pelasi New Jerseyssä siirtonsa jälkeen 16 ottelua ja keräsi 50 jäähyminuuttia, neljän tappelurangaistuksen myötä.