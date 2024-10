Beyonce esiintyy Kamala Harrisin kampanjatapahtumassa

"Haluan ehdokkaan, joka kunnioittaa perustuslakia"

– Hän on ehdolla tullakseen Yhdysvaltain 47:ksi presidentiksi. Donald Trump on ehdolla tullakseen Amerikan tyranniksi, Springsteen sanoi.

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sanansaattajana tunnettu Springsteen esitti tapahtumassa kappaleet The Promised Land, Land of Hope and Dreams ja Dancing in the Dark.