Belgia vetää pois Israelin-suurlähettiläänsä protestina Israelin Gaza-suunnitelmalle

AOP Belgian ulkoministeri
Belgian ulkoministeri Maxime Prevot kertoo päätöksestä viestipalvelu X:ssä.
Julkaistu 08.08.2025 16:03

MTV UUTISET – STT

Kansainvälinen yhteisö on pitkälti tyrmännyt Israelin suunnitelman hyökkäyksen laajentamisesta Gazassa.

Belgia vetää Israelin-suurlähettiläänsä pois maasta protestina Israelin suunnitelmalle laajentaa hyökkäystään Gazassa. Belgian ulkoministeri Maxime Prevot ilmoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä.

Ulkoministerin mukaan tavoitteena on ilmaista maan täysi tyytymättömyys Gazaa koskevaan päätökseen, mutta myös Israelin toimintaan laajemmin muun muassa Länsirannan suhteen.

Kansainvälinen yhteisö on pitkälti tyrmännyt Israelin suunnitelman. Esimerkiksi Saksa on ilmoittanut keskeyttävänsä osan aseviennistään Israeliin.

Lisää aiheesta:

USA pettyi Gazan aseleponeuvotteluihin: "Itsekästä"Irakin Sudani: Eskalaation estäminen riippuu Israelin toiminnasta GazassaIsrael kielsi Espanjan Jerusalemin konsulaattia myöntämästä konsulipalveluita palestiinalaisilleIsrael torjuu kansainvälisen tuomioistuimen väitteet tuhoamisestaGuatemalan ulkoministeri ei usko Israelin lähetystön siirron aiheuttavan ongelmia kansainvälisille suhteilleIsraelin pääministeri CNN:lle: Useat maat harkitsevat lähetystönsä siirtämistä Jerusalemiin
BelgiaIsraelUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Belgia