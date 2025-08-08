Belgia vetää pois Israelin-suurlähettiläänsä protestina Israelin Gaza-suunnitelmalle

Kansainvälinen yhteisö on pitkälti tyrmännyt Israelin suunnitelman hyökkäyksen laajentamisesta Gazassa.
Belgia vetää Israelin-suurlähettiläänsä pois maasta protestina Israelin suunnitelmalle laajentaa hyökkäystään Gazassa. Belgian ulkoministeri Maxime Prevot ilmoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä.
Ulkoministerin mukaan tavoitteena on ilmaista maan täysi tyytymättömyys Gazaa koskevaan päätökseen, mutta myös Israelin toimintaan laajemmin muun muassa Länsirannan suhteen.
Kansainvälinen yhteisö on pitkälti tyrmännyt Israelin suunnitelman. Esimerkiksi Saksa on ilmoittanut keskeyttävänsä osan aseviennistään Israeliin.