Näyttelijä-juontaja Mikko Leppilampi saapui vaimonsa Beata Leppilammen kanssa Queen's Platinum Jubilee -tapahtumaan tiistaina 26. huhtikuuta, jossa he tapasivat kuningatar Elisabetin serkun, Kentin prinssi Michaelin.

– Aika menee siivillä. Tämä on kyllä todella upeaa. Olen itse kypsynyt myös siihen, että ymmärrän arvostaa joka hetkeä ja osaan asettua siihen. On hienoa, että olen pystynyt olemaan nyt kotona, Leppilampi kertoi tilaisuudessa MTV Uutisille.

Leppilammet ovat virallisesti naimisissa, mutta itse hääjuhla on antanut odottaa itseään. Leppilammen mukaan juhlat ovat kuitenkin tuloillaan tulevaisuudessa.

– En koe, että minulla on hirveästi enempää annettavana. Se on tietty juttu, mitä voit juontajana tehdä. Minun on aika antaa tilaa muille haasteille ja intohimoille, Leppilampi kommentoi viime syksynä.