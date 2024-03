Beata Leppilampi avoimena äitiydestä: "Nyt osaan oikeasti vasta nauttia tästä"

Taitoluisteluvalmentaja Beata Leppilampi kertoi Instagramissa 21. maaliskuuta, että on oppinut nauttimaan äitiydestä oikeasti vasta toisen lapsensa syntymän jälkeen. Beatalla on kaksi lasta aviopuolisonsa Mikko Leppilammen kanssa.

– Äitiys on ihmeellinen asia. Silloin, kun odotin esikoista, kaikki hehkuttivat äitiyttä ja kertoivat, että se on parasta koko maailmassa. Sitten, kun esikoinen oli syntynyt, tuli toisilta vanhemmilta aidompaa avautumista vauva-arjesta. Sehän on nimittäin ihan helkkarin hankalaa ja vaativaa, Beata kirjoitti.