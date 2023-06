BBC: Turisteja Titanicin hylylle kuljettava sukellusvene on kadonnut

Turisteja Titanicin hylylle kuljettava sukellusvene on kateissa, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo. Yhdysvaltojen Bostonin rannikkovartioston mukaan paikalla on etsintä- ja pelastusoperaatio.



Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, kuinka monta ihmistä, jos yhtäkään, sukellusveneen kyydissä oli sen kadotessa.



Pienillä sukellusveneillä on ajoittain viety turisteja merenpohjaan katsomaan Titanicin hylkyä, joka sijaitsee noin 600 kilometrin päässä Kanadan Newfoundlandin rannikosta.



Titanic upposi vuonna 1912 törmättyään jäävuoreen Pohjois-Atlantilla. Alus vei mukanaan syvyyksiin noin 1 500 ihmistä.