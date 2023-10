BBC: Kiinan päätös uhkaa Ukrainalle keskeisen aseen saatavuutta

Dronet ovat olleet tärkeä ase Ukrainalle sen taistellessa hyökkäävää Venäjän armeijaa vastaan. Kumpikin osapuoli on ottanut kauko-ohjattavat lennokit laajasti käyttöön, ja taistelukentiltä on julkisuuteen tullut lukuisia videoita niiden käytöstä sotatoimissa.

Taisteluissa on käytetty sotilasmallien lisäksi paljon kaupallisia dronemalleja, jotka on valmistettu Kiinassa. Uusia tarvitaan myös jatkuvasti, sillä niitä tuhoutuu taisteluissa jatkuvasti. Brittiläinen ajatuspaja Royal United Services Institute (Rusi) arvioi, että Ukraina menettää 10 000 dronea kuukausittain.

Nyt on kuitenkin merkkejä siitä, että Kiinasta saatavien dronejen määrä on laskemassa.

The New York Times on kertonut, että kiinalaisyritykset ovat viime kuukausina vähentäneet dronejen ja niiden osien kauppaa ukrainalaisille. Venäläinen Kommersant-lehti on kertonut Kiinan rajoitusten iskeneen osien saantiin myös Venäjällä.