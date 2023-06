Bayern Münchenin pomo raivostui FC Barcelonalle – tähtipelaajan ”vikittely” meni tunteisiin

Bayernin ja Saksan A-maajoukkueen tähti Kimmich, 28, on ollut jo tovin ajan voimakkaiden siirtohuhujen kohteena. Miksi? Koska hän on pelipaikkansa maailman kärkeä. Ellei jopa pelipaikkansa paras pelaaja.

Keskikentän pohjalla viihtyvää Kimmichiä on viety vuosien varrella muun muassa Manchester Cityyn sekä tuoreeltaan FC Barcelonaan.

– Jos vain sauma tulee, niin aiomme käydä neuvotteluja Bayernin kanssa. On selvää, että tarvitsemme kovan luokan pelaajan keskikentän pohjalle. Muuten meidän on vaikea pärjätä ensi kaudella, Xavi totesi.

– En ymmärrä, että miksi he (Barca) flirttailevat avoimesti meidän pelaajamme suuntaan. Joshua Kimmich on meidän tukijalkamme. Hän on iso osa meidän tulevaisuuden suunnitelmiamme. Ei epäilystäkään siitä, Hainer sanoi Saksan Skylle.