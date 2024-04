Barcelona-tähdeltä suora ulostulo: joukkuetovereille rajua kritiikkiä haastattelussa – "Sinun on pysyttävä loitolla"

Manchester Citystä vuosi sitten kesällä Barcelonaan siirtynyt Gündogan koki CBS:n haastattelussa joukkueensa "antaneen pelin käsistään yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla".

– Olen pettynyt tulokseen. Erittäin pettynyt siksi, koska me olimme niin hyvissä asemissa otteluparin suhteen. Emme vain ensimmäisen osaottelun jälkeen, mutta myös tehtyämme ensimmäisen maalin tiistaina. Kaikki oli käsissämme. Me vain annoimme sen PSG:lle, ja se on kaikista suurin pettymys, Gündogan manasi.

1–4-tappiossa asiat lähtivät Barcelonan kannalta ikävään suuntaan 29. minuutilla, jolloin PSG:n ranskalaishyökkääjä Bradley Barcola karkasi Barcelonan keskuspuolustajalta Ronald Araujolta, joka rikkoi tätä selkäpuolelta maalintekotilanteessa ulosajon arvoisesti.

– Jos hän (Araujo) rikkoi häntä (Barcolaa), silloin se varmaan on punainen kortti. En ole nähnyt hidastusta, en tiedä. Te varmaan tiedätte paremmin kuin minä, Gündogan pyöritteli alkuun.

– Sitä (tilannetta) on hankala arvioida. Tällaisissa todella tärkeissä hetkissä on oltava varma, että saa pallon. Jos et ole varma – ja edelleen, en tiedä, osuiko Araujo palloon vai ei – sinun on pysyttävä loitolla.

Gündogan kertoi päästävänsä mieluummin maalin tai vastustajan hyökkääjän yksin maalivahtia vastaan kuin jäisi alivoimalle aikaisessa vaiheessa.

– Joka tapauksessa pallo oli pelattu pitkälle eteen, joten en ole edes varma, olisiko hän (Barcola) saavuttanut sitä. Mutta ehkä olisi ollut syytä antaa maalivahtimme pelastaa meidät tai jopa päästää maali, koska vajaalle joutuminen niin aikaisessa vaiheessa tappaa pelin, Gündogan lateli.

Myös Vitinhan laukoma PSG:n 2–1-maali kaiveli ajatuksissa kamppailun jälkeen.

– Jälleen kerran, yksi virhe lisää. Meidän on astuttava esiin tuollaisissa tilanteissa. Emme olisi saaneet antaa hänen laukoa noin vapaasti.

– Tilanteessa ei ollut mitään sellaista, jota emme olisi harjoitelleet. Palloa lähimpänä olevan pelaajan on mentävä peittämään laukaus. Meitä oli kolme ja Vitinha oli neljäs pelaaja. Jonkun on estettävä laukaus. Kukaan ei tehnyt niin tai teki liian myöhään. Se oli hyvä laukaus, mutta täysin tarpeeton. Nyt siihen on myöhäistä vaikuttaa.