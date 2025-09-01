Barcelona kompuroi La Ligassa

Barcelona jäi 1–1-tasapeliin Rayo Vallecanon vieraana Espanjan La Ligan kolmannella ottelukierroksella sunnuntaina.

Barcelona aloitti ottelussa maalinteon hieman ennen taukoa, kun pallo vietiin Pep Chavarrian rikkeen jälkeen 11 metriin. Barcelonan supertähti Lamine Yamal laukoi rangaistuspotkun varmasti rysään ja vei joukkueensa johtoon.

Isäntäjoukkue Vallecano ei kuitenkaan taipunut. Toisella puoliajalla Fran Perez unohtui kulmapotkutilanteessa taka-alueelle täysin vartioimatta ja espanjalaishyökkääjä laukoi pallon yläriman kautta sisään.

Lisäosumia ei nähty, joten ottelu päättyi 1–1-tasapeliin.

Pistemenetys oli Barcelonalle kauden ensimmäinen. Joukkue on kolmen kierroksen jälkeen neljäntenä. Real Madrid ja Athletic Bilbao ovat sarjan kärjessä puhtaalla pelillä.

Vallecano on neljällä pisteellä sijalla kymmenen.