Bahrainin GP:n topit ja flopit: Ferrarin suurin ihme piilee sen syvästi vihaamassa muutoksessa

TOPIT:

Ferrari

Ilmassa oli jotain suurta, kun Italian kansallislaulu kajahti pitkästä aikaa ilmoille Bahrainin illassa. Eikä pelkästään siksi, että Charles Leclercin ja Carlos Sainzin upea kaksoisvoitto päätti kahden ja puolen vuoden, 45 kisan mittaisen kuivan kauden, joka oli itse asiassa Ferrarin historian toisiksi pisin voitoton jakso vuosien 1990–1994 välin jälkeen. Suurempi hämmästyksen aihe oli nimittäin se, että Ferrari näyttää kerrankin onnistuneen suuren murroksen hetkellä autonsa kanssa monia kilpailijoitaan paremmin. Tavallisesti sadoilla miljoonilla mässäilevä tiimi on jäänyt telineisiin, ottanut mallia muista ja kuronut sitten resursseillaan eron kiinni. Nyt se näyttää tehneen kaikessa hiljaisuudessa aivan loistavan auton vahvasti omaa polkua kulkien samalla, kun sen suuresti vastustama kulukatto on tullut tasoittamaan kilpailua "isojen" ja "pienten" välillä. Kumpaan kategoriaan Ferrarin nyt haluaa viime vuosien perusteella lukeakaan.

Alfa Romeo ja Haas

F1-sääntöuudistus

Max Verstappenin ja Charles Leclercin välinen kamppailu kärkipaikasta antoi jo jonkinlaisen näytteen siitä, millaista näillä uusilla autoilla on ajaa kilpaa. Kaksikko vaihtoi iskuja ja sijoituksia kolmen kierroksen ajan, kunnes Verstappen joutui perääntymään lukkojarrutuksensa jälkeen. Ohittaminen on toki Bahrainissa keskimääräistä helpompaa, joten aivan täyttä kuvaa uusien sääntöjen vaikutuksesta kilvanajoon ei saatu. Siitä huolimatta ensituntuma on varsin positiivinen. Edellä ajavan seuraaminen on helpottunut.