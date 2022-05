Bachelor-sarjan Hanna yllättyi Tuomaksen päätöksestä ohjelman jälkeen: "Aika paljon muuttui tunteet"

Kaksikko vieraili yhdessä viimeisessä Ruusun jälkeen -jaksossa, jossa he kertoivat juontaja Mikko Parikalle lähteneensä sittemmin eri teille. Hanna kertoi Tuomaksen pistäneen kaksikon jutun poikki vain kahden tapaamiskerran jälkeen.

– Hienoa, että on aito ja pystyy kertomaan rehellisesti tunteista. Arvostan sitä tosi paljon, mutta kyllä yllätyin, että se oli se kaksi kertaa, et me nähtiin. Aika paljon muuttu ne tunteet, kuin oli Rodoksella.