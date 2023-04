Bachelor-Sami ja Nea tapailevat edelleen – kertovat nyt, mikä hiertää parin suhdetta

– Tässä sitä istutaan vierekkäin, joten se varmasti kertoo, että ihan hyvin on kevät mennyt, Sami kuvailee.

Melko lähellä toisiaan asuva kaksikko on viettänyt talvella aikaa lähinnä toistensa luona elokuvailtojen ja ruuanlaiton parissa, sillä he eivät ole voineet liikkua puoleen vuoteen lainkaan yhdessä julkisilla paikoilla. Tosin Nea kertoo, että heidän on ollut helppo luikkia toistensa luokse pimeinä talvi-iltoina.