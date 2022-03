Uusi Bachelor Timo Harvey on valmis rakkauteen: "Voin kuvitella, että minusta voisi tulla hyvä isä"

17 upeaa naista lähtee tavoittelemaan haluttua poikamies Timo Harveyta tiistaina 1. maaliskuuta alkavassa Bachelor 2022 -ohjelmassa. Harvey on 32-vuotias helsinkiläistynyt rovaniemeläinen, josta löytyy myös ripaus englantilaista charmikkuutta.

– Lajeista jalkapallo on se ykkösjuttu. Se on lähtöisin varmasti brittiverestäni ja lapsena on tullut paljon pelejä katsottua, Harvey kertoo.