Avoimia työpaikkoja on työnvälityksessä enemmän kuin koskaan aiemmin – nämä ammatit ovat nyt halutuimpia

Keitä ammattilaisia halutaan nyt eniten ja minne?



Alle kolme työtöntä per avoin työpaikka



– Uskoa on tulevaan ja tarvetta on. Työvoimasta on kysyntää. Työnantajat rekrytoivat väkeä uusiin tehtäviin, ja on sitä vaihtuvuutta, eli ihmiset vaihtavat toisiin tehtäviin. Kolmas tekijä on se, että täytetään sijaisuuksia, Tuomaala arvioi.