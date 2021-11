Kirja: Avicii lähetti muutama päivä ennen kuolemaansa iloisia viestejä – yksi puhelu paljasti hälyttävän tilanteen hetkeä ennen kuolemaa

Huhtikuun 16. päivä vuonna 2018, vain muutama päivä ennen Berglingin kuolemaa, tämän entinen terapeutti Paul Tanner sai muusikolta hälyttävän puhelun ollessaan Dubaissa. Tanner kuuli heti, että entisellä potilaalla on jokin hätänä.

Etsi elämän tarkoitusta

Keskustelua jatkaessaan kaksikolle valkeni, että he olivat vain tunnin lentomatkan päässä toisistaan. Tanner kutsui Berglingin luokseen Dubaihin, jotta he voisivat keskustella Berglingin mielen myllerryksistä kasvotusten. Bergling suostui ehdotukseen.

Puhelu, joka muutti kaiken

Aviciina tunnettu Tim Bergling oli kuollessaan vain 28-vuotias. Bergling haudattiin Tukholmassa sijaitsevalle Skogskyrkogårdenin hautausmaalle kesäkuussa 2018. Edesmenneen muusikon tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa Wake Me Up, Waiting for Love ja Levels.