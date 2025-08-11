Autourheilutähdellä karu kohtalo – putosi vaarallisesti voitonjuhlissa

Autourheilun Pohjois-Amerikan Nascar-sarjan kirkkaimpiin nuoriin tähtiin lukeutuva Connor Zilisch koki kovia voitettuaan lauantaina Nascarin Xfinity-sarjan kisan Watkins Glenin radalla.
Sarjaa johtava, jo kuudennen voittonsa ottanut 19-vuotias Zilisch kauhistutti voitonjuhlia seurannutta yleisöä liukastumalla ja putoamalla asvaltille autonsa katolta. Sairaalaan kiidätetty nuorukainen viestitti myöhemmin, että hänen solisluunsa oli murtunut.
– Kiitos kaikille yhteydenotoista. Pääsin jo pois sairaalasta ja voin jo paremmin. Onneksi CT-kuvat osoittivat, että pääni on kunnossa.
– Minulla on vain solisluu murtunut. Olen kiitollinen lääkintähenkilöstön nopeasta toiminnasta ja siitä, ettei tämän pahempaa sattunut, Zilisch kertoi X-viestipalvelussa.
Zilischin oli määrä kilpailla sunnuntainakin Nascar-sarjan pääluokan kilpailussa, mutta hän joutui jättämään kisan väliin.