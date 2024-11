Hyväksyttyjen talvirenkaiden määritelmä muuttuu sunnuntaina 1.12.

Joulukuun ensimmäisestä päivästä lähtien nastattomissa talvirenkaissa pitää olla niin sanottu vuoristomerkintä.

Pelkkä M+S-merkintä (Mud and Snow eli muta ja lumi) ei joulukuun alusta lähtien välttämättä riitä talvirenkaaksi Suomessa, vaan uusien sääntöjen mukaan nastattomissa talvirenkaissa pitää jatkossa olla niin kutsuttu lumipitomerkintä eli 3PMSF-symboli, jossa on lumihiutale vuoren sisällä.

Vasemmalla näkyvä lumipitomerkintä on renkaissa pakollinen 1.12.2024 alkaen. Oikealla näkyvä jääpitomerkintä ei ole pakollinen, mutta suositeltava kuitenkin.

Autoliitto kertoo saaneensa paljon kyselyitä, joista on pääteltävissä, ettei väärinymmärryksiltä ole vältytty. Monelta autoilijalta on nimittäin mennyt ohi se, että uusi vaatimus lumipitomerkinnästä ei koske nastarenkaita eikä POR-merkinnällä (Professional Off Road) varustettuja renkaita.

– Meille on tullut huolestuneita yhteydenottoja, että pitääkö nyt käytössä olevat ilman 3PMSF-merkintää olevat nastarenkaat hävittää. Nastarenkaita saa kuitenkin siis käyttää jatkossakin, vaikka niissä ei kyseistä lumipitomerkintää olisi – toki sellainen nastarenkaassakin aika usein kuitenkin on, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen selventää tiedotteessa.

Viiden vuoden päästä, 1.12.2029, vaatimus lumipitomerkinnästä nastattomissa talvirenkaissa tulee myös luokittelumassaltaan yli 750 kg:n perävaunuihin (O2-luokka).

Autoliiton tiedotteessa huomautetaan myös, ettei M+S-merkintä tee nastattomastakaan renkaasta automaattisesti laitonta. Jos renkaassa nimittäin on M+S -merkinnän lisäksi 3PMSF -symboli, niin sitä saa käyttää Suomen talvessa.

Entäpä renkaan ikä?

Vaikka renkaat muuten täyttäisivät talvirenkaiden uudet kriteerit, kannattaa myös renkaiden kunto ja ikä selvittää. Lain vaatima minimiurasyvyys talvirenkaalle on kolme millimetriä, mutta suosituksena on uusia renkaat, jos kulutuspintaa on jäljellä alle viisi millimetriä.

Nastarenkaissa on hyvä seurata myös sitä, ovatko nastat kunnolla kiinni renkaissa ja pääsääntöisesti tallella.

Renkaan valmistusajankohdan voi katsoa renkaan kyljen DOT-merkinnän lopusta: neljä viimeistä numeroa kertovat valmistusviikon ja -vuoden.

Renkaat on hyvä uusia, kun niiden valmistusajankohdasta on kulunut kymmenen vuotta tai kun niillä on ajettu kuusi ajokautta – riippuen siitä, kumpi ajankohta ensimmäisenä tulee vastaan.

Vaikka rengas näyttäisi päällisin puolin kuin uudelta, iän myötä kumi kovettuu, eikä rengas toimi enää suunnitellulla tavalla, Autoliiton tiedotteessa muistutetaan.

