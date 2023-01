Autokorjaamo yllättyi katsottuaan Teslan jarruja vähän lähemmin – tämä muutos on mennyt monelta ohi, eikä ihme

Tesla on jo pitkään käyttänyt autoissaan pääosin Brembon valmistamia jarruja. Poikkeuksena on ollut Model Y, jonka perusversion perässä on käytetty korealaisen Mandon jarrusatuloita. Viime kesästä lähtien Mandon jarruja on laitettu myös Model Y:n suorituskykyiseen Performance-malliin, jonka taka-akselilla käytettiin aiemmin Brembon tehokkaampia jarruja.