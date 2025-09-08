Suojatieonnettomuus Turussa: Autoilija törmäsi pyöräilevään lapseen

Lounais-Suomen poliisi pyytää Turussa pyöräilevään lapseen törmännyttä autoilijaa ilmoittautumaan.
Autoilija törmäsi suojatietä polkupyörällä ylittäneeseen 13-vuotiaaseen poikaan viime viikon maanantaina Turun Länsikeskuksessa. Poika ei loukkaantunut kolarissa vakavasti.
Poliisin mukaan autoilija törmäsi lapseen risteyksessä, kun auto oli kääntymässä oikealle ja samanaikaisesti pyöräilijä ylitti suojatietä vihreän liikennevalon palaessa.
Kuljettaja oli törmäyksen jälkeen kysynyt autonsa ikkunasta pojan vointia, poliisi kertoo. Autoilija kuitenkin poistui paikalta jättämättä yhteystietojaan.
Poliisi selvittää onnettomuutta ja haluaa tavoittaa autoilijan. Autoilijaa tai tapahtuneen mahdollisia silminnäkijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.