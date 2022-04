Australian GP:ssä poikkeukselliset ohitusmahdollisuudet – Valtteri Bottas kilpailusta: "Taktisesti mielenkiintoinen"

Kisasta ennakoidaan jännittävää, sillä rataan on tehty paljon muutoksia sillä ajatuksella, että ohittaminen olisi helpompaa. Yksi merkittävimmistä muutoksista on neljännen DRS-alueen lisääminen radalle. Australian kilpailu on ensimmäinen, jossa on peräti neljä DRS-aluetta.