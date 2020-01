Aurinkoinen pakkaspäivä tulossa! Sunnuntaina kylmenee, mutta maanantaina lämpö palaa jälleen – lumisateitakin povataan

Lounaisessa saaristossa lämpötilat ovat noin kaksi astetta plussan puolella. Muulta osin maassa on pitkälti pakkasta. Myös maan eteläosassa on yhdestä viiteen pakkasastetta. Maan keskiosassa elohopea sen sijaan pyörii 5–10 pakkasasteen tienoilla, ja pohjoisessa pakkasta on 10–15 astetta.