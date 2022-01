"Asun Neuvostoliitossa", nelinkertainen olympiavoittaja julistaa – Lukashenka saa ylistystä

Tihonov johti myöhemmin Venäjän ampumahiihtoliittoa vuosina 1996–2008, ja hän on toiminut 2000-luvulla myös Kansainvälisen ampumahiihtoliiton varapuheenjohtajana.

Tihonov on asunut 2000-luvulla Venäjän ohella Itävallassa ja Valko-Venäjällä, jossa hän kertoo viettäneensä viimeiset 12 vuottaan. Rakkaus Venäjää kohtaa on Minskissä elävällä miehellä kuitenkin lujaa luokkaa.

Lukashenka-kehut

Tihonovilla on Valko-Venäjän Minskistä kotoisin oleva vaimo, ja Tihonov kertoo olevansa hyvin tyytyväinen elämäänsä maassa. Kiitoksia satelee myös vahvasti kiistellylle Valko-Venäjän presidentille Aljaksandr Lukashenkalle.

– Haluan välittää kauneimmat sanani Lukashenkalle. Ei ole väliä, mitä he kirjoittavat tai sanovat hänestä, hän on onnistunut pitämään järjestyksen, Tihonov täräytti.

Lukashenka sai jatkaa Valko-Venäjän presidenttinä voitettuaan viimeksi vuoden 2020 vaalit. Vaalitulosta on pidetty vilpillisenä, ja Valko-Venäjällä on järjestetty paljon Lukashenkan vastaisia mielenosoituksia. Mielenosoittajia ja poliittisia vastustajia on Lukashenkan aikana pidätetty runsaasti.