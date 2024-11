Silta suljettu vaurion takia Jyväskylässä – jalankulku avattiin

Silta on ainoa maareitti Jyväskylän Lehtisaaren ja Muuratsalon asukkaille, jotka olivat aamulla saarissa jumissa. Pelastuslaitos tiedotti kello 10.42, että jalankulku on nyt sillalla mahdollista, mutta ylimääräistä liikkumista tulee välttää. Siviiliajoneuvoliikenne on yhä estetty.