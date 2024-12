Ässät ottaa yhteyden Tapparaan lauantain otteluun liittyen: "Rapatessa roiskuu"

Ässät otti tyylikkään 5–0-voiton Tapparasta 6 000-päisen porilaisyleisön edessä lauantaina. Isomäkeen oli matkannut peräti tuhat tamperelaisfania, ja vieraskatsomossa väenpaljous aiheuttikin pientä remonttitarvetta.

Ässien liiketoimintajohtaja Niklas Ikonen vahvistaa MTV Urheilulle, että Tappara-kannattajille osoitetussa vieraskatsomossa tartutaan työkaluihin heti sunnuntaiaamuna.

– Noin kymmenen tuolia on irronnut. Vieraskatsomossa lähtee yleensä penkkejä irti. Päästiin jopa pienemmillä vahingoilla, mitä oltiin ajateltu, Ikonen sanoo.

Isomäen jäähallin katsomossa osa penkeistä on vielä niin sanottuja vanhan liiton kuppipenkkejä. Juuri tällaisia istuimia irtoili Tappara-katsomossa lauantaina.

– Kaikki penkit on tallessa. Osasta on paloja irti. Ne on jo huomenna vaihdettu. Enemmän tämä on sääntö kuin poikkeus, että tuoleja sieltä irtoaa, Arvo on muutaman kympin hujakoilla per tuoli. Muovipenkki ei ole kovin arvokas. Ikonen jatkaa.

– Kun on tuhat fania ja sitten hypitään ja lauletaan, niin rapatessa roiskuu, Ikonen toteaa ymmärtäväisesti.

Ikonen kuvailee tapahtuman sujuneen pientä penkkijumppaa lukuun ottamatta loistavasti kaikkien osapuolten kannalta. Vierasfaneja oli paikalla noin tuhat.

– Tapparan kannattajat käyttäytyivät kaikkinensa todella hienosti. Olemme todella tyytyväisiä.

Pieni kollegiaalinen puhelinkeskustelu tapauksesta kuitenkin käydään.

– Olemme Tapparaan yhteydessä, että näin on käynyt. Hyvässä yhteydessä ollaan käyty aiemminkin muiden seurojen kanssa keskustelua kun näin on tapahtunut, Ikonen päättää.

Ässät on murskavoiton myötä SM-liigan sarjataulukossa sijalla viisi. Tappara kellahti tappio niskassaan kärkipaikalta toiseksi SaiPan taakse.