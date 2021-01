Uutisankkuri Keijo Leppänen vaihtoi solmion solmukkeeseen – tältä se näytti suorassa lähetyksessä: ”Yhdistelmä Aku Ankkaa ja Matti Klingeä”

– Kyllä me sitä hetken jouduttiin puntaroimaan yhdessä, mutta Kekellä on ikävuosia mittarissa jo 60 ja ankkurina 25, niin päätin, että annetaan mennä vaan, Einonen kertoo.

”En ole kravattimies ollenkaan”

Rusetti on yhdistelmä arvokkuuttta ja veikeyttä

– Liitän arvokkuuden ankkurin työhön; se on arvokasta työtä. Toinen puoli asiassa on veikeys ja veijarimaisuus, joka on taas minun luonnettani. Rusetti on yhdistelmä siis näitä kahta: Aku Ankkaa ja Matti Klingeä.