Asko Järvinen povaa syksylle uutta korona-aaltoa ja kehottaa juhannuksenakin varautumaan yllätyksiin

– Kovin huolissaan en itse olisi. Meillä HUS-alueella tapausmäärät ovat lähteneet lievään nousuun. Se johtunee siitä, että nämä uudet omikron-variantit, ennen kaikkea BA.5-variantti, on yleistynyt. Mutta toisaalta nähdään, että sairaalapotilaiden määrä ei ole noussut, ehkä jopa hieman laskenut, Järvinen sanoi MTV Uutisten haastattelussa.

Koronan tartuntariski on tällä hetkellä kohtalaisen suuri, ellei tautia ole aivan äskettäin sairastanut. Järvisen mukaan tauti on todennäköisesti kohtalaisen lievä kaikille, jotka ovat ottaneet rokotteen ja joiden oma immuunijärjestelmä on kunnossa.

Koska suuri osa suomalaisväestöstä on hyvin rokotettu ja aika iso osa on jo sairastanut taudin, meillä on koronalle puolustusjärjestelmä, joka lieventää sen voimaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Eli voisi sanoa, että kyllä tämä on muuttumassa entistä enemmän tavallisen hengitystieinfektion kaltaiseksi valtaosalle väestöstä, Järvinen summaa.

Juhannuksena koronan riski on suuri

Päästäänkö juhannusta sitten viettämään ilman koronahuolia?

– On huomioitava, että koronatartunnan riski on kohtalaisen iso silloin, kun on isompia ihmisjoukkoja koolla ja ollaan läheisessä kontaktissa. Varsinkin, jos ollaan sisätiloissa. Eli kannattaa varautua siihen, että suunnitelmiin voi tulla yllätyksiä. Jos on puolustusjärjestelmää heikentäviä sairauksia tai lääkkeitä, niin näiden ihmisten osalta olisin varovaisempi, Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa korona on edelleen haamuna taustalla. Loppusyksystä nähdään todennäköisesti tautiaaltoa ja iso osa väestöstä sairastuu jälleen koronaan silloin.