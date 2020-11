Asiantuntijoiden väittely pääoman verottamisesta otti kierroksia Uutisaamussa: "Sanotko, että ihmiset kuolevat vain välttääkseen veroja?"

Hän lisää, että pohjalla on julkisen talouden kestävyysvaje, jonka tasapainottamisen aika on kriisin jälkeen.

Pääomaverotus progressiiviseksi?

– Paperilla on niin, että pääomaverotus on progressiivinen, mutta käytännössä on ilmiötä, että he, joilla on suurempaa varallisuutta ja pitäisi olla suuremmat pääomatulot, jättävät tuloja holdingyhtiöön tai vakuutuskuoreen, jolloin raha jää yritykseen eikä omalle pankkitilille, Kaukoranta vastaa.