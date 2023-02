Asiantuntijat: Suomen näkyvyys maailmalla moninkertaistunut – näistä arvokkaista asioista suomalaisuus tunnetaan

Suomi on ollut esillä maailman uutisagendassa mm. Nato-prosessiin liittyvän uutisoinnin myötä.

Ulkoministeriön maakuva-asiantuntija Meira Pappi kertoo MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa, että Suomi on näkynyt uutisoinnissa viime aikoina todella paljon. Näkyvyys on ollut erittäin positiivista.

– Suomen näkyvyys on ollut moninkertaista verrattuna pidempään keskiarvoon. Olemme profiloituneet meidän omien vahvuuksiemme kautta. (Esillä) on ollut kokonaisturvallisuutta, toimivuutta ja yhteiskunnallisia vahvuuksiamme.

Suomen Lontoon-suurlähetystön lehdistövirkamies Heli Suominen kertoo, että myös Britanniassa Suomen näkyvyys on ollut moninkertaista tavalliseen verrattuna. Britanniassakin Suomen näkyvyys on ollut myönteistä.

– Britanniahan on Nato-maa. Siellä nähdään hyvin suopeasti se, että suomi hakee Natoon, Suominen toteaa.

Suomisen mukaan Suomella on Britanniassa jo valmiiksi hyvä maine.

– Uutistilanteessa auttaa, kun on valmiiksi hyvä maine. Meihin luotetaan. Usein mainitaan pitkä rajamme Venäjän kanssa. Yllättävän usein mainitaan talvisota-historiamme.

Pappi kertoo, että maakuva on valtiolle tärkeä monestakin syystä:

– Päivittäin maailmalla tehdään kaikenlaisia päätöksiä – taloudellisia, poliittisia ja kuluttajan päätöksiä. Esimerkiksi mihin matkustetaan ja mitä tuotteita ostetaan. Mitä paremmin Suomi ja Suomen vahvuudet tunnetaan päätöksenteossa, niin sitä paremmin me pärjäämme.

Suominen lisää, että hyvä maine on lisäksi ns. ”suojaava pääoma”.

– Sitten kun meillä on jotain, mitä me haluamme sanoa tai tulee jokin hankala tilanne vastaan, niin silloin meihin luotetaan. Suomi tulee mieleen, Suomelta kysytään. Se on tällaisessa maailmantilanteessa todella arvokasta.