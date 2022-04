Suomen Nato-keskustelu kiinnostaa Yhdysvalloissa – myös Venäjä-huolet noteerataan

New Yorkista raportoivan Mari Karppisen mukaan viimeksi tänään keskiviikkona yhdysvaltalaismediassa on keskusteltu siitä, kuinka nopeasti Suomi tekee päätöksen mahdollisesta Nato-jäsenyyden hakemisesta.

– Säännöllisesti koko Ukrainan sodan ajan Suomi ja Suomen Nato-keskustelu on ollut otsikoissa. Esimerkiksi aina silloin kun tulee uusi kannatuskysely, jossa näkyy, että enemmän suomalaisia haluaa liittyä Natoon. Keskustelun sävy on pääosin positiivinen. Suomea pidetään läheisenä liittolaisena ja turvallisuuspolitiikkaa seuraavat tietävät, että Suomen puolustuksella on hyvä maine.