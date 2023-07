Asiantuntija: Bidenin vierailu huipentaa Suomen ja Yhdysvaltain kuherruskuukauden – "Nyt meillä on kohtalonyhteys"

Maiden suhteet ovat nyt läheisemmät kuin koskaan, niin poliittisesti kuin kansalaisten mielissäkin.

– Tunnelmat molemmissa maissa ovat tosi positiiviset. Suomessakin on nähty, että Yhdysvaltojen vastustajia ja kritisoijia on todella vähän. Nyt on selkeästi tällainen kuherruskuukausi menossa, ja iso ikkuna tiivistää suhteita ja löytää kumppaneita, Yhdysvallat-asiantuntija Kristiina Helenius kuvailee STT:lle.

Pitkään Washingtonissa asunut Miltton USA:n toimitusjohtaja Helenius huomauttaa, että Suomen ja Yhdysvaltain suhteet ovat olleet jo pitkään hyvät, mutta suhdetta on leimannut tietty harmittomuus. Kanssakäyminen valtionjohtajien tasolla oli pitkään melko sattumanvaraista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ulkoiset tekijät ovat sanelleet meidän yhteydenpidon tiiviyttä ja intensiteettiä. Esimerkiksi syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen (pääministeri Paavo) Lipponen ja (presidentti Tarja) Halonen kävivät Valkoisessa talossa, Helenius sanoo.

Nyt Nato-jäsenyys vie suhteen lopullisesti uudelle tasolle.

– Nyt meillä on kohtalonyhteys, ja siinä on struktuurit, joita noudatetaan ja jotka sanelevat yhteydenpitoa. Me olemme ihan eri tavalla strategisessa ytimessä.

Jo se, että Yhdysvaltain presidentti tulee Suomeen ilman, että se liittyy Venäjän tai Neuvostoliiton johtajan tapaamiseen, on poikkeuksellista. Edellinen Yhdysvaltain presidentin Suomen-vierailu oli Donald Trumpin tapaaminen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa heinäkuussa 2018.

Helenius näkee torstain vierailun symbolisena kiitoksena Suomelle hyvin menneestä Nato-prosessista.

Maabrändi kirkastunut

Suomi-kuva on ollut perinteisesti Yhdysvalloissa hyvin hämärä ja himmeä, Helenius kertoo. Suomeen on osana Pohjoismaita liitetty mielikuvia edistyksellisyydestä, mutta oma profiili on ollut varsin matala tai jopa näkymätön.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Liittolaisuus on tuonut tähän muutoksen ja kirkastanut Suomen maabrändiä. Helenius huomauttaa, että kaikki armeijaan ja puolustukseen liittyvä on todella keskeistä yhdysvaltalaisessa kulttuurissa.

– Se lämmin ailahdus, jonka amerikkalainen kokee, että meillä on uusi liittolainen siellä, se on aitoa jo tunnetasolla. Siinä suhteessa maabrändin osalta tämä on ollut eri sarjaan hyppäämistä, myös tunnettuuden kannalta.

Suuria mahdollisuuksia teknologiassa

Yhdysvalloista tuli viime vuonna Suomen tärkein kauppakumppani, mutta Suomi on tällä saralla vielä reippaasti jäljessä muita Pohjoismaita. Helenius toivoo, että suomalaiset yritykset hyödyntäisivät nykyistä suotuisaa tilannetta Suomen ja Yhdysvaltain suhteissa.

– Nythän on se hetki, kun meistä ollaan kiinnostuneita. Olemme korkean teknologian maa, ja olemme oikeasti tuomassa vastauksia kipukohtiin, joita Yhdysvallat on miettinyt.

Hän nostaa esimerkiksi julkilausuman, jonka silloinen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken allekirjoittivat viime kuussa maiden yhteistyöstä 6G-teknologian kehityksessä.

Muitakin pelipaikkoja suomalaisyrityksille on syntymässä. Helenius mainitsee ilmastonmuutoksen, avaruuden, kyberturvallisuuden ja kvanttiteknologian.

– Tällaisia asioita, joissa koko ei ratkaise, vaan teknologia.