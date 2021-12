Asiantuntija: Tästä syystä Venäjä tuskin hyökkää vielä Ukrainaan – neljä sotatoimiryhmää valmiudessa maan rajoilla

Ukrainan Krimin alueen konflikteilla on pitkät juuret. Historian kirjojen perusteella Krimin aluetta voisi vaatia itselleen ainakin viisi muutakin kansaa.

Nykyiset käänteet kuitenkin juontavat juurensa vuoteen 2014 jolloin Venäjä tunkeutui Ukrainaan ja irrotti Krimin alueen itselleen.

– Sotilaita kaatuu edelleen lähes joka päivä molemmin puolin, Pesu toteaa MTV:n Uutisaamussa.

Venäjä on muodostanut tänä vuonna neljättä sodankäyntiryhmää

Nyt Venäjä on siirtänyt kymmeniätuhansia sotilaita lisää Ukrainan rajan tuntumaan. Venäläisjoukkoja ei ole keskitetty tällaisella mittakaavalla sitten Krimin laittoman miehityksen, jolloin lyötiin Ukrainan sodan ensitahdit.

– Myös tämän toiminnan juuret menevät vuoteen 2014 ja 2015. Silloin Venäjä käynnisti sotilaallisen operaation valmistautumattomana.

– Vuodesta 2015 alkaen Venäjä on muodostanut kolme sotatoimiryhmää Ukrainan rajan itä-, kaakkois-, ja eteläpuolelle Krimille. Tänä vuonna Venäjä on muodostanut neljättä joukkoryhmää Ukrainan pohjoispuolelle. Se on uusi asia, joka tänä vuonna on käynnissä, Pesu selventää.

Seitsemässä vuodessa lähes 13 000 ihmistä on menettänyt henkensä Ukrainan sodan vuoksi. Koko vuoden 2020 aikana ukrainalaissotilaita kuoli sodassa 50.

Nyt on pelätty, että Venäjä valmistelisi uutta hyökkäystä. Venäläiset kuitenkin itse ovat itse kutsuneet toimiaan harjoitukseksi.

– Pelote ei toimi, jos ei se ole pelottava tai varma. Se mitä venäläiset ovat luoneet, on sotaryhmä joka pystyy viikkojen tai kuukausien aikarytmillä laittamaan operaation pystyyn.

Pesu huomauttaa, ettei Ukraina sinänsä muodosta Venäjälle sotilaallista uhkaa.

– Mutta Venäjä määrittelee oman turvallisuutensa sotilaallisin ehdoin. Ukraina on silloin mahdollinen sijaistoimija jollekin suurvallalle – tässä tapauksessa lähinnä Yhdysvalloille. Venäjä on mannervaltio, joka suojaa itseään ja tuntee itsensä turvattomaksi.

– Sotavoima on käyttökelpoista koska sen on tehokasta. Venäjän osalta se on toiminut myös Georgiassa ja Ukrainassa. Tässä välillä myös yhtälailla Syyriassa, Pesu muistuttaa.

Venäjä toivoo Yhdysvaltojen taivuttelevan Ukrainaa

Pesun mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan olisi kuitenkin tällä hetkellä epätodennäköistä.

– Sille ei tällä hetkellä ole tarvetta. Venäjällä on aloite käsissään, mutta jostakin syystä he ovat tehneet analyysin, että tällä hetkellä heidän on hyödyllistä painostaa Ukrainaa ja vaikuttaa Yhdysvaltoihin sotilaallisella voimalla.

– Jos he saavat Yhdysvallat taipumaan siten että Yhdysvallat suostuttelee Ukrainaa toimimaan Venäjän toivomaan tapaan, niin ei heillä ole silloin tarvetta sitä sotavoimaa välttämättä käyttää.

Hyökkääminen olisi kuitenkin teoriassa mahdollista hyvinkin nopealla aikataululla.

– Lyhyillä valmisteluilla he kykenevät muodostamaan sotavoiman, joka pystyy lyömään Ukrainan asevoimat Itä-Ukrainassa.

