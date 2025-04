Asiantuntija: SM-liigan sensaatioseuran yllä "iso kysymys" – tästä on kyse

Jääkiekon SM-liigan finaalit jatkuvat tänään maanantaina Kuopiossa, kun KalPa ja SaiPa iskevät kolmannen kerran yhteen. MTV Urheilun liigastudiossa puitiin lähtökohtia illan mittelöön.

KalPa onnistui tasoittamaan finaalisarjan voitot lauantaina Lappeenrannassa, kun se oli parempi maalein 5–2.

Ennen tätä SaiPa haki perjantaina Kuopiosta ryöstön (loppulukemat 2–6).

Isossa kuvassa KalPa on hienokseltaan hallinnut pelejä, mutta varsinkin Kuopiossa SaiPa pystyi horjuttamaan sitä kylmäpäisillä iskuillaan. Liigan tämän kauden sensaatioseura SaiPa osoitti samalla aitoa vaarallisuuttaan.

MTV Urheilun liigastudiossa perattiin sitä, millaisista lähtökohdista sarja jatkuu maanantaina Kuopiossa.

– Isoin kysymys SaiPasta on se, että kuinka hyvin he pystyvät fyysisesti palautumaan, etteivät he henkisesti lipsu. Eli että he eivät ota hölmöjä jäähyjä tai pelaa riskipeliä, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi miettii.

KalPan kohdalla iso huomio kiinnittyy sen kiekolliseen peliin, eli siihen, miten se pystyy toteuttamaan sitä maanantaina Kuopiossa.

Lisää finaaliperkausta jutun yläreunan videolta.