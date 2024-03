Liigaviikko: Näin Ilvestä viedään – Petteri Sihvonen ihastui KalPan oveluuteen: "Valtavan hienosti asiat"

KalPa nousi keskiviikkona pelatussa neljännessä ottelussa päätöserässä tasoihin ja 3–2-voittoon . Ottelusarja on voitoin 3–1 katkolla kuopiolaisille pitkänäperjantaina Tampereen Nokia Arenassa.

Puolivälieräsarjan aikana on puhuttu paljon Ilveksen pelaajiin loppukaudesta iskeneestä täydellisestä henkisestä kipsistä ja päävalmentaja Antti Pennasen sapluunan hajoamisesta, mutta samalla on unohtunut, mitä tulokasvalmentaja Petri Karjalaisen KalPa on tehnyt sarjassa oikein.