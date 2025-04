SM-liigan seiskapeliin massiivinen päänvaiva – "Suli ihan puhtaasti"

Maalivahtivalinta voi osoittautua ratkaisevaksi, kun KalPa yrittää pysäyttää Ässien rynnistyksen jääkiekon SM-liigan puolivälieräsarjan 7. ottelussa keskiviikkona, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjaa.

Runkosarjassa kolmanneksi sijoittunut KalPa oli sarjassa erittäin vahvoilla sysätessään sen 3–1-lukemiin jatkoerässä Porissa viime keskiviikkona. Viikkoa myöhemmin Ässät on kuitenkin ennakkosuosikki etenemään välieriin jyrättyään KalPan kuudennessa ottelussa 5–0.

Ässät on nyt tilanteessa, jossa sen ei tarvitse muuttaa mitään. KalPan sen sijaan on löydettävä keinoja murtaa porilaisten puolustusasetelma, jonka viimeisenä lukkona on loistava maalivahti Niklas Rubin.

KalPa-valmennuksen kovin pähkinä on kuitenkin maalivahtivalinta. Luottaako se Ässät-sarjassa aiemmin vakuuttaneeseen, mutta 6. ottelussa notkahtaneeseen Stefanos Lekkasiin vai osuuko valinta Juha Jatkolaan?

– Lekkas suli maanantaina, ihan puhtaasti. Hemmetin iso kysymys KalPan maalivahtiosastolla. Tosi kinkkinen valinta, ja ihan ratkaiseva päätös, asiantuntija Karri Kivi pyörittelee.

Ässät on juhlinut kahdessa viime ottelussa KalPaa vastaan.

Lekkas otettiin vaihtoon kahden erän jälkeen tilanteessa 0–4 maanantaina.

Kiven mukaan sarjan pelillinen ja henkinen ote on nyt vahvasti Ässillä. Se on pitänyt KalPan nollilla 120 minuuttia putkeen, ja hallitsi muutenkin kahta viime peliä.

– Ässät on ollut henkisesti kovempi. Ässät on ylisuorittanut, KalPa alisuorittanut.

KalPan ja Ässien 7. puolivälieräottelu keskiviikkona kello 18.30 alkaen MTV Katsomossa.

