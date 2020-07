Asiantuntija MTV Uutisten haastattelussa: "Trumpilla ei ole valtaa siirtää vaaleja"

– Trumpilla ei ole valtaa siirtää vaaleja. Se valta on täysin kongressin käsissä, kertoo Maria Annala, Ulkopoliittisesta instituutista.

– Senaatissa republikaaneilla on enemmistö, mutta edustajainhuoneessa ennemmistö on demokraateilla. Se, että kongressi kokonaisuutena suostuisi vaalien siirtämiseen on käytännössä mahdotonta.