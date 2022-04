Asiantuntija kertoo, miksi salaliitot leviävät hyvinvointipiireissä – "Piirre, joka vetoaa tähän alakulttuuriin hyvin vahvasti"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Koronapandemian aikana hyvinvointi- ja joogapiireissä on levinnyt rajoituksia ja rokotteita kritisoivia väitteitä sekä suoranaista koronakieltämistä. Nyt samoissa ympyröissä leviää Venäjän sotapropagandaa.

Vastatietoon ja uushenkisiin vastakulttuureihin perehtynyt väitöskirjatutkija Toni Saarinen näkee, että ilmiön taustalla on sekä yksilöön että yhteisöön liittyviä tekijöitä.

– Yksi asia on, että molemmat piirit, sekä uushenkinen ajattelu että salaliittoajattelu, jakavat ominaisuuksia. Toinen asia on se, että näillä on pitkä yhteinen historia, Saarinen sanoo.