Asiantuntija kannustaa kotivaraan, mutta ei usko hamstraukseen: "Joditabletit olivat tämän kriisin vessapaperi"

Julkisuudessa on paljon puhuttu kyberhyökkäysten mahdollisuuksista, mutta Venäjä voi yrittää tehdä kiusaa myös muilla tavoilla.

– Hyvä on ymmärtää, että kiusantekoa saattaa tulla. Suomalainen yhteiskunta on kuitenkin äärettömän hyvin varautunut, toteaa Huoltovarmuuskeskuksen perustuotanto-osaston johtaja Jaakko Pekki MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Pekin mukaan Suomi on nyt totutellut elämään kriisissä jo useamman vuoden ajan, mikä on vaikuttanut valmistautumiseen tällä kertaa. Yllätyksiä voi toki vielä tulla, mutta Pekin mukaan tärkeintä on se, kuinka Suomi selviää yllätyksistä.